Dichter Kinderboekenweek trekt zich terug na doodsbedreigingen

In Nederland heeft Pim Lammers besloten zich terug te trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht 2023, nadat hij doodsbedreigingen had ontvangen. Dat heeft boekenkoepel CPNB zaterdag laten weten.

Op sociale media werden de afgelopen dagen fragmenten uit een literair verhaal voor volwassenen gedeeld dat Lammers in 2015 schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Dit leidde tot veel boze reacties en doodsbedreigingen aan het adres van de bekroonde auteur. Ook werd hem verweten een ‘pedofilie-activist’ te zijn. De christelijke actiegroep Gezin in gevaar startte een petitie en Wybren van Haga stelde Kamervragen.

‘Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard’, laat Lammers zaterdag weten. ‘De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan. De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken.’

Lammers was in 2018 de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit, voor zijn prentenboek ‘Het lammetje dat een varken is’.

Boekenkoepel CPNB laat weten ‘met grote verontwaardiging en ontzetting kennisgenomen van de bedreigingen en vinden het verschrikkelijk dat een auteur aangevallen wordt. De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.’ De organisatie stelde eerder heel bewust voor Lammers gekozen te hebben omdat zijn kinderboeken gaan over ‘een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn.’