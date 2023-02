‘Close’ en ‘Roomies’ met belangrijkste Ensors aan de haal

Op de slotavond van het Filmfestival Oostende domineerden ‘Close’ van Lukas Dhont en de tv-reeks ‘Roomies’ de uitreiking van de Ensors, de Vlaamse film- en televisieprijzen.

Het Gala van de Ensors, zoals de uitreiking plechtig heet, is traditioneel het slotevenement van het festival. De voorbije twee jaar kon je dat nog van thuis uit volgen op VRT.Nu. Om budgettaire redenen is er dit jaar geen livestream. De noodzaak is er ook minder, is te horen bij de organisatie, nu het Kursaal opnieuw tot de nok gevuld mag. Vorig jaar was de bezetting nog gelimiteerd, in 2021 ging de ceremonie zelfs (verplicht) zonder publiek door.

Grote verrassingen waren er bij de winnaars van de Vlaamse film- en televisieprijzen dit jaar niet bij. Dat ‘Close’ van Lukas Dhont na zijn Oscarnominatie in eigen land tot beste film wordt uitgeroepen, lag dan voor de hand. Ook het beeldje voor beste regie, scenario (dat Dhont opnieuw samen met Angelo Tijssens schreef), acteur (de blonde hoofdrolspeler Eden Dambrine), camerawerk (Frank van den Eeden) en geluid gingen naar ‘Close’. Zes Ensors dus voor de meest bejubelde Belgische film van 2022.

Matteo Simoni

‘Zillion’ van Robin Pront, dat net als ‘Close’ veertien keer genomineerd was, keerde met vier beeldjes naar huis. Naast drie prijzen in minder spraakmakende categorieën (kostuums, montage en art direction) zag de film ook zijn kleurrijke bijrol van Matteo Simoni als Dennis Black Magic bekroond. Dat hij een olijk en vrolijk figuur maakt van een man die in realiteit meermaals veroordeeld werd voor het aanranden en verkrachten van minderjarige meisjes, bleek geen punt voor de 1.700 leden van de Ensor Academie.

Met meer dan 650.000 bezoekers mag ‘Zillion’, die trouwens nog steeds in de zalen speelt, zich de meest bezochte film van 2022 noemen. De winnaar van de Box Office Award liet zich dan ook van tevoren raden.

Twee vrouwen

De twee acteerprijzen voor film gingen naar mannen. In de televisiecategorieën zijn ze allebei voor vrouwen: Maaike Cafmeyer voor haar hoofdrol in Chantal en Joke Emmers, die voor haar ondersteunende rol in ‘Billie vs Benjamin’ in de prijzen viel. ‘Roomies’ kaapte verder de prominente categorieën. De reeks van Flo Van Deuren en Kato De Boeck werd uitgeroepen tot beste fictieserie. Ook hun regie en scenario vielen in de prijzen, naast de muziek. Eerder deze week ontving ‘Roomies’ de Ensor voor Belofte van het jaar. Op het Gala van de Ensors kondigden Van Deuren en De Boeck aan dat er een tweede seizoen komt van Roomies.

Wat ook van tevoren in de sterren geschreven stond, was de bekroning voor ‘Onze natuur’ als beste documentaire.

Vorig jaar was er nog kritiek toen voor zowel film als televisie alle (genderneutrale) acteerprijzen naar mannen gingen. Dat het dit jaar opnieuw zo zou uitdraaien, was statistisch onwaarschijnlijk: op de hoofdrolcategorie voor film na maakten telkens meer vrouwen dan mannen kans.