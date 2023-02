Buurtbewoners Klein Kasteeltje brengen nacht in tenten door bij asielzoekers

Enkele tientallen actievoerders houden zaterdagavond een wake aan het Klein Kasteeltje, in Brussel en zullen er ook in tenten de nacht doorbrengen. Met hun actie willen ze hun solidariteit tonen met de vluchtelingen en asielzoekers die al maandenlang in tentjes op de brug aan het Klein Kasteeltje overnachten en overleven.

Tegelijkertijd protesteren ze tegen het uitblijven van een politieke oplossing. ‘Wij kunnen niet langer aanvaarden wat er zich in ons land afspeelt’, klinkt het. ‘Een ander opvangbeleid is wel mogelijk.’

‘Al meer dan een jaar wandelen we met onze kinderen voorbij asielzoekers die op straat liggen’, zegt één van de actievoerders. ‘Eerst vlak bij het Klein Kasteeltje, later langs het kanaal aan de kant van Brussel, tot ze daar werden weggejaagd door burgemeester Close en uiteindelijk op de brug belandden. In november 2021 dachten we nog dat er voor de winter wel een oplossing zou komen, maar de hele winter 2021- 2022 lagen er mensen op straat, en alle maanden erna. En ze werden alleen maar talrijker.’

In het najaar begon in de wijken rond het Klein Kasteeltje een solidariteitsbeweging te groeien, en begonnen verschillende buren de asielzoekers te helpen met eten, schoeisel, medicatie, verzorging, en zelfs met het zoeken van juridische bijstand.

‘Op 12 december hebben we een actie gehouden, die breed werd opgepikt door de media, maar op politiek vlak bleef het stil’, klinkt het verder. ‘Sindsdien hebben we bijna elke zondagavond een wake gehouden, maar onze “buren” van de brug bleven hier al die tijd wonen. Daarom trekken we opnieuw luid en duidelijk aan de alarmbel. Niemand verdient het om maanden aan een stuk in onzekerheid op straat te liggen.’

Zondag volgt nog een optocht naar het Grand Hospice, en een solidariteitsbrunch.