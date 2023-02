Cercle komt in slotminuten gelijk tegen Standard

Standard heeft geen drie punten meegepakt op Cercle Brugge. Daar zag het lange tijd wel naar uit, maar in de extra tijd zorgde Ueda alsnog voor de gelijkmaker.

In opnieuw een behoorlijk intense match waren beide ploegen aan mekaar gewaagd maar de Rouches leken in de slotfase toch net dat tikkeltje meer in huis te hebben.Een eerste goal van Perica werd na een VAR-check afgekeurd maar na een nieuwe VAR-interventie mocht Zinckernagel nog scoren vanop de stip. Net als tegen Oostende en Gent drukte Cercle nog door in de toegevoegde tijd en de Japanner Ueda sleepte nog een niet onverdiend punt uit de brand. Cercle komt voorlopig op gelijke hoogte van STVV op de zevende plaats, Standard schuift naast Gent de top vijf binnen.

Ronny Deila won met Standard in volle zomer de heenmatch tegen Cercle waar die zondagmiddag nog Dominik Thalhammer de leiding had. Pas na de aanstelling van Miron Muslic sloeg de motor aan bij Cercle dat nu volop meedoet voor een plaatsje bij de top acht. Deila wist wat hij kon verwachten en lichtte voor de match en voor de camera ook een deel van zijn plan toe. “We moeten tegen Cercle uit de drukte blijven en ballen in de box gooien. In de omschakeling spelen dus en Deila offerde daarom ook de vorige week tegen Eupen nog sterk presterende Stipe Perica op en hield diep voorin enkel de bedrijvige Noah Ohio.

Het eerste kwartier speelde zich voor de neus van Radoslaw Majecki, die weer de voorkeur had gekregen op Warleson, af. Gevaar kwam er echter niet echt. Cercle kwam de openingsfase goed door en Ueda kopte een corner naast terwijl Deman na een prima rush van Siquet de voorzet niet goed op het hoofd kreeg.

Hoge intensiteit

De intensiteit lag zoals verwacht behoorlijk hoog maar de afwerking kon beter. Ohio keek op geen meter maar besloot dan wel in het zijnet en na een aarzeling van Majecki kwam hij net een voetje tekort om de bal alsnog in doel te devieren. In die slotfase van de eerste helft begon het goed op en neer te gaan. Denkey moet gedacht hebben wat Ohio kan, daar ben ik ook toe in staat. De eerste keer pakte Bodart makkelijk, 1 minuut later had hij de hulp van Bokadi nog om het schot van de Franse Togolees in corner te verwerken.

Na de rust hield Deila Filippo Melegoni, die geel had gekregen, binnen en stuurde Cihan Canak het veld op.Geen wijzigingen bij Cercle tenzij dat centrale verdediger Boris Popovic nu zonder masker speelde. Vorige week tegen Gent had hij een neusbreuk opgelopen en voor de match had hij nog verklaard dat een masker hem niet hinderde, maar dat bleek in de praktijk toch minder mee te vallen dan gedacht. Het eerste gevaar in die tweede helft kwam van de thuisploeg maar Siquet vond de vuisten van Bodart op zijn weg bij de vrije trap. Het energieverbruik lag hoog en op het uur besloot Deila om te tanken. Hij bracht Cimirot in voor de onzichtbare Balikwisha en Perica mocht voorin Ohio aflossen. Het spel speelde zich vooral op de helft van de Rouches af maar echte reddingen moest Bodart niet verrichten. Toen Standard er toch nog eens in slaagde de achterlijn te halen kon Hugo Siquet de voorzet van Canak nog net op tijd wegwerken.

Handspel van Daland

Standard scoorde uiteindelijk wel met een kopbal van Perica maar na een VAR-check werd de goal afgekeurd voor buitenspel van Canak. Standard bleef drukken en de VAR moest nog een tweede keer ingrijpen. Put moest naar de monitor en oordeelde ook dat na handspel van Daland op het schot van Zinckernagel de bal op de stip moest. De Deen gaf Majecki, die ook in de heenmatch op Sclessin twee strafschoppen incasseerde, geen schijn van een kans.

De jongste twee weken maakte Cercle zowel tegen Oostende als Gent nog het verschil in de toegevoegde tijd en dat gebeurde opnieuw. Popovic kopte, bevrijd van zijn masker, een inworp door en Ueda haalde verpletterend uit en liet Bodart kansloos: 1-1.