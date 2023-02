Er komen verschillende reacties op het nieuws dat Dries Van Langenhove stopt als Kamerlid in de Vlaams Belang-fractie en zich meer zal toeleggen op zijn activisme en eigen mediakanaal. ‘Het maakt hem helaas een nog groter gevaar voor onze democratie’, zo tweet KULeuven-rector Luc Sels.

Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is niet onverdeeld gelukkig met de demarche van Van Langenhove. ‘Dat Dries Van Langenhove zich fulltime zal bezighouden met een racistische doctrine van haat en apartheid te verspreiden op sociale media ipv in het parlement, is niet meteen geruststellend’, tweet Mahdi.

Cas Mudde, de Nederlandse politieke wetenschapper die gespecialiseerd is in politiek extremisme en populisme, noemt Van Langenhove ‘de Belgische Thierry Baudet, een uiterst-rechts éénmansbedrijf in de traditie van Amerikaanse grifters als Charlier Kirk en Donald Trump’.

Deze krant schreef zaterdag een artikel over een aantal berichten van Van Langenhove op zijn Telegram-kanaal, onder meer over complottheorieën van de QAnon-beweging. Hij koppelde ook de dood van een Antwerps meisje bij drugsgeweld aan Orania, een Zuid-Afrikaans dorpje dat dweept met apartheid.

Volgens Van Langenhove zelf is dat niet de reden waarom hij uit het parlement stapt. ‘Ik liep al een heel tijdje rond met het idee om mijn parlementair mandaat op te geven’, klonk het.

‘Legaal of extralegaal. Wij zijn duidelijk: nooit met ons’, tweet Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Europees parlementslid Guy Verhofstadt vult aan: ‘Het promoten van samenzweringstheorieën, apartheid en leugens. Dit is extreemrechts vandaag de dag... nihilistisch en gevaarlijk... en we zullen nooit aan hen toegeven!’.