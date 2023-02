Tijdens een persconferentie heeft Dries Van Langenhove samen met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aangekondigd dat hij stopt als parlementslid. ‘Ik wil mij focussen op activisme op die plaatsen waar het publiek zit: de sociale media.’

‘Ik ben voor deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Ik stap uit het parlement, maar ik stap niet uit de politiek. Ik heb me altijd al meer activist gevoeld dan politicus. Ik zet een stap opzij om mij te kunnen focussen op het activisme dat nu nodig is: de boodschap verspreiden via mijn sociale mediakanalen’, zei Van Langenhove. ‘Ik ben een Vlaams nationalist, die voortaan zal kijken wat er speelt in Vlaanderen, in het land en in de wereld en van daaruit zal ik inpikken op de relevante thema’s.’

‘Jullie gaan dus zeker en vast niet minder horen van mij, maar eerder meer’, sloot Van Langenhove zijn betoog af. ‘Ik kijk in elk geval met trots en voldoening terug op de voorbije jaren als parlementslid. Met 421 vragen, 8 interpellaties, 67 wetsvoorstellen heb ik het beste van mezelf gegeven.’ Over zijn opvolger in het parlement is nog geen knoop doorgehakt, maar in theorie gaat het om de Vlaams-Brabander Joris De Vriendt.

‘Geen verdeeldheid’

‘Ik had graag met Dries naar de volgende verkiezingen getrokken’, reageerde partijvoorzitter Tom Van Grieken, die naast hem zat. ‘Namens de partij moeten we er niet flauw over doen: we zagen hem liever niet vertrekken. Daarom zit ik hier naast hem om hem te steunen bij deze moedige beslissing om dingen anders aan te pakken. Ik benadruk dat Dries onze nationalistische strijd gewoon verderzet.’

Van Langenhove blijft het Vlaams Belang expliciet steunen en zal geen eigen partij oprichten. ‘Zij die denken verdeeldheid te kunnen zaaien, zullen bot vangen.’

Telegram

Dat Van Langenhove het geweer van schouder had veranderd, bleek al enkele minuten voor de persconferentie begon. Hij plaatste toen al een video van 24 minuten op Youtube waarin hij zijn beslissing uitgebreid toelicht, en deelde diezelfde video ook op zijn Telegram-kanaal.

In deze krant verscheen zaterdagochtend een artikel over de boodschappen die Van Langenhove op sociale media plaatst, in het bijzonder op Telegram. De Standaard nam zijn berichten één maand onder de loep en zag hoe hij extreemrechtse complottheorieën voedt.