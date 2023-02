Open VLD-voorzitter Lachaert wil levensduur Tihange 1 met tien jaar verlengen

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil de levensduur van kerncentrale Tihange 1, die volgens de wet op de kernuitstap in 2025 dicht moet, met tien jaar verlengen. Dat heeft hij gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio1. Hij vindt dat de wet op de kernuitstap ‘helemaal vervangen moet worden’. ‘Er moet een nieuwe wet komen met nieuwe deadlines’’.

Het kernkabinet besliste vrijdag om een levensduurverlenging van bijkomende kerncentrales te laten onderzoeken. Met uitbater Engie wordt nu al onderhandeld over een verlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3, de jongste centrales. Nu wil de regeringstop nagaan of de oudere reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 als ‘nucleaire reserve’ zouden kunnen dienen om de potentiële probleemwinters van 2025-2026 en 2026-2027 te overbruggen, wanneer er volgens netbeheerder Elia bij piekmomenten een tekort zou kunnen zijn.

Door brandstof te sparen in de zomer, wanneer er meer hernieuwbare energie is, zouden de reactoren voor twee extra winters ingezet kunnen worden. Volgens Lachaert biedt die piste de gelegenheid om een discussie te starten om over levensduurverlenging van Tihange 1 te spreken die verder reikt dan die twee winters. De Open VLD-voorzitter spreekt daarbij over tien jaar aan. ‘Tihange 1 is technisch nog een goeie reactor’, zegt Lachaert.

De wet op de kernuitstap moet ‘helemaal vervangen’ worden. ‘De oudere kerncentrales kunnen niet eeuwig meegaan’, dat zal zo blijven’, erkent Lachaert. Maar het traject in de huidige wet is volgens hem ‘totaal onrealistisch’. ‘Er moet een nieuwe wet komen, met nieuwe deadlines.’