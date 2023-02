Pentagon krijgt tweede Chinese spionageballon in het vizier, China reageert defensief

Kortelings nadat was aangekondigd dat de Amerikaanse van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zijn bezoek aan China uitstelt vanwege een spionageballon boven de VS, heeft het Pentagon een tweede exemplaar gespot boven Latijns-Amerika.

‘We zijn op de hoogte van informatie over een ballon boven Latijns-Amerika’, zei Pentagon-woordvoerder Pat Ryder zonder meer informatie vrij te geven over de precieze locatie van de ballon. ‘Hij wordt nu geobserveerd. We gaan ervan uit dat het om een tweede Chinese spionageballon gaat.’

Vrijdag raakte al bekend dat er al enkele dagen een Chinese ballon boven de VS vliegt. Die leidt tot diplomatieke spanningen op een heikel moment. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zou zondag namelijk naar Peking vliegen om de spanningen tussen de beide landen net te verminderen. Die reis is nu uitgesteld. Blinken belde vrijdag wel met zijn Chinese ambtsgenoot Wang Yi en had het over een ‘onverantwoordelijke daad’.

Volgens China is de ballon per ongeluk naar de VS en Canada afgedreven en is die bedoeld voor civiel gebruik en klimaatonderzoek. De VS zijn er echter van overtuigd dat de ballon spionagesoftware bevat. Zo vloog hij lang boven Montana, waar onder meer een luchtmachtbasis ligt met silo’s voor kernraketten. De waarde van de informatie die de ballon kon verzamelen, is volgens de Amerikaanse regering wel ‘beperkt’, gezien de hoeveelheid aan gegevens die de Chinezen evengoed via spionagesatellieten kunnen verzamelen.

In Washington werd overlegd of de spionageballon niet neergeschoten moest worden, maar die piste werd voorlopig van tafel geveegd omdat neerdalend puin mensen zou kunnen verwonden.

‘Sommige Amerikaanse politici en media gebruiken het incident als een reden om China zwart te maken en aan te vallen’, reageert het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag in een persbericht. ‘China houdt zich altijd strikt aan de internationale wetgeving en heeft nooit het luchtruim van een soevereine natie geschonden.’

Over het uitgestelde bezoek van Blinken zegt het ministerie nog dat ‘China en de VS nooit officieel een bezoek hadden aangekondigd’. ‘De publicatie van informatie (gelinkt aan dit bezoek) is een eenzijdige beslissing van de VS.’