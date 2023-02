Zachte temperaturen en weinig regen vandaag

Tijdens het weekend blijft het vooral zaterdag overwegend droog. Volgende week wordt het kouder, maar is er veel zon voorspeld.

Het blijft zaterdag zwaarbewolkt, al zijn er tussendoor toch ook enkele opklaringen mogelijk. Er kan hier en daar nog wat lichte regen of motregen vallen. Op de Ardense hoogten belemmeren lage wolken soms het zicht. Maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden over het westen en het centrum, zo voorspelt het KMI.

‘s Nachts is het nog steeds zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen en in de Hoge Ardennen kans op mistbanken. Op het einde van de nacht valt er wat meer regen vanaf de kust. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen.

Zondag trekt een storing met tijdelijk wat meer neerslag vanaf de kust naar de Ardennen door ons land. Daarna volgen brede opklaringen vanaf het noordwesten. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden. De matige en aan zee tijdelijk vrij krachtige wind ruimt naar het noorden. Rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur zijn mogelijk. Zondagnacht wordt het helder tot lichtbewolkt met in meerdere streken vorst. In de Ardennen zijn er lokaal nog lage wolken.

Volgende week wordt veel zon voorspeld. Het wordt wel kouder, met algemene nachtvorst.

Maandagochtend is het alvast vrij koud met temperaturen rond het vriespunt en op vele plaatsen vorst aan de grond. Het blijft droog met een wisselende bewolking en lokaal ook wel bredere opklaringen. Maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het noordwesten van het land. Dinsdagochtend vriest het vrijwel overal en kan er hier en daar ook aanvriezende mist voorkomen.