Aanslag met explosief op appartementsgebouw in Borsbeek

Onbekenden hebben afgelopen nacht een explosief binnengegooid in de inkomhal van een appartementsgebouw in Borsbeek. De schade is aanzienlijk.

Buurtbewoners in de Robianostraat werden rond 4 uur ’s nachts opgeschrikt door een luide knal en het gerinkel van glasscherven, die tot aan de overkant van de straat weggeslingerd werden. Door de drukgolf van het explosief werd ook een dakkoepel weggeblazen en raakten verschillende deuren beschadigd.

Foto: BFM

Tegen wie de aanslag precies was gericht en of hij gerelateerd is aan het drugsgeweld dat Antwerpen al jarenlang teistert, is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Burgemeester Dis Van Berkelaer (N-VA) kwam ter plaatse. Volgens de burgemeester is het de eerste keer dat zijn gemeente wordt opgeschrikt door dit soort ontploffing. In de zomer van 2022 werd op een andere locatie in Borsbeek wel al een woning beschoten.

Omwonenden die door de aanslag werden opgeschrikt, werden opgevangen in het gemeentehuis. De ontmijningsdienst Dovo is er plaatse voor onderzoek.