Wat eten we volgende week? Preitaart en cocktail met peer, zonder uitsloverij

Jezelf iets lekkers ontzeggen tijdens de grauwste maand van het jaar? Ik doe het de alcoholonthouders in februari niet na. Mijn tip als supporter aan de zijlijn? Leg de lat op andere vlakken extra laag, zeker in de keuken. Omdat er ’s avonds niemand de drank uit je handen zal slaan, heb je misschien baat bij een simpel, aanmoedigend bord. Ik zocht enkele verzadigende gerechten bijeen die amper tijd kosten en je verleiden met hun eenvoud.

MAANDAG

Mag ik nog een stuk?

Natuurlijk is deze preitaart niets meer dan een quiche met een tikkeltje pretentie, maar hoe anders krijg ik een gewone quiche in deze rubriek verkocht? De koningin van de makkelijke recepten helpt je maandagavond wat te verlichten. Wel zou ik aanraden om het bladerdeeg even blind te bakken alvorens je de vulling toevoegt, zodat je taart een stevige bodem krijgt.

DINSDAG

Spaar de spruit

Frisse, zachte koolsmaken zijn vaak met een kneepje citroensap en wat honing al geholpen. Bittere smaken zoals bij spruitjes, kun je wat uitbalanceren met umami-smaken, zoals de vissaus in dit recept. Geef deze kleine winterhelden een kort, maar warm bad van boter en ze fleuren helemaal op.

WOENSDAG

Een stomende droom

De perfecte halverwege-de-week-maaltijd is er een waarbij je het vertrouwen in je eigen voorraadkast moet inzetten. Als basis kies je iets van deegwaren, zoals een pitabroodje, wrap, taco, rijstvellen of zoals vandaag: baobuns (koop deze gestoomde broodjes kant en klaar in de Aziatische supermarkt). Vervolgens vul je die met al wat je toelacht in de koelkast of op het schap.

DONDERDAG

Als de winkel dicht blijkt ...

Hoera! Weer zo’n recept waarvoor we de deur niet uit moeten. Een stukje oud brood, een blikje ansjovis en nog enkele verse olijven die je vorig weekend op de markt kocht. In een handomdraai staat er een pastasaus te blinken. Even groen en makkelijk als een pasta pesto, maar met een minder oudbakken reputatie.

VRIJDAG

Cocktailuurtje zonder kater

Aperitieven op vrijdag? Misschien wel het lastigste moment om een glaasje af te wimpelen. Maar de non-alcoholische markt breidt uit aan een snel tempo, zodat we binnenkort misschien zelfs verlost zijn van die gruwelijke term ‘mocktail’. Van David Vanheesbeke, bartender bij de Antwerpse cocktailbar Marigold, mag u het weekend inzetten met een kombucha-peercocktail.

ZATERDAG

Een gletsjer van een taart

Noem skyr gerust de Björk onder de yoghurtsoorten: IJslands, krachtig en de samenstelling ervan blijft een beetje een mysterie. Door het hoge eiwitgehalte is skyr een stevige kwark die je nauwelijks nog ‘platte’ kaas kunt noemen, en daarom blijft hij in deze taart mooi rechtop staan. Er komt verder zelfs geen oven aan te pas.

ZONDAG

Iets uit het frituurvet vissen

Een van de weinige gerechten waarbij de meeste tijd nog in de saus kruipt. Maar die is onontbeerlijk bij fish&chips. Zelf zou ik nog een handje dragon toevoegen om hem nog een extra zoet laagje te geven. De chips uit dit recept laat ik dan weer links liggen, want eerdere pogingen leverden alleen teleurstelling op. Nog het liefst eet ik deze fish dus met slappe friet, zoals de Britten ze serveren. En met een kleine salade van frisse kool, om iets te hebben dat zich afzet tegen al dat vet.