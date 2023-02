Een jarentachtighit uit de Vlaamse thuiskeuken: smeuïge plattekaastaart met speculaasbodem. Mislukken kan niet, want er komt geen oven aan te pas. We vervingen de platte kaas uit het oorspronkelijke recept door skyr en gaven de taart een winterse toon door de room te infuseren met kaneel, kardemom en kruidnagel.

Ingrediënten

450 gr vanilleskyr (skyr natuur kan ook)

250 ml room

1 snuf kardemompoeder

1 kaneelstokje

2 kruidnagels

250 g speculaas

75 g boter

2 el (poeder)suiker

100 ml versgeperst mandarijnsap

8 blaadjes gelatine (ongeveer 13 g)

Ook nodig: springvorm, bakpapier

Bereiding

1. Verwarm de room samen met de kruiden in een kleine kookpot. Breng tot net tegen het kookpunt, draai het vuur uit en laat op kamertemperatuur komen alvorens de room samen met de kruiden een nachtje te laten trekken in de koelkast.

2. Verkruimel de speculaas, wat makkelijk gaat door de koekjes in een afsluitbare plastic zak te doen en er daarna met een deegrol overheen te gaan. Smelt de boter en meng onder de verkruimelde speculaas.

3. Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier en lepel er het speculaasmengsel op. Strijk eventueel even glad met de onderkant van een lepel, zodat je een egale taartbodem krijgt. Laat opstijven in de koelkast.

4. Haal de kruiden uit de room en klop tot half stijve pieken. Meng daarna in een andere kom de suiker onder de skyr. Lepel de opgeklopte room voorzichtig onder de skyr. Warm het mandarijnsap op en los hierin onder voortdurend roeren de gelatine op. Meng het mandarijnsap voorzichtig onder het skyr-roommengsel en giet het daarna over de speculaasbodem. Laat enkele uren opstijven in de koelkast.

5. Ontvorm de taart door een klein spateltje of aardappelmesje regelmatig in heet water de dompelen en zo de zijkant los te snijden voor je de springvorm eraf haalt.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven