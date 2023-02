Deze mocktail op basis van kombucha is rokerig door de gegrilde-perensiroop en kruidig door de saffraankombucha. Als je zelf kombucha maakt, voeg je een snuf saffraan toe bij de tweede fermentatie op fles (een paar draadjes per liter geven al veel smaak). Je kunt ook perfect een neutrale kombucha kopen in de winkel en die een dagje infuseren met saffraan.

Ingrediënten voor 1 cocktail

30 ml gegrilde-perensiroop

30 ml limoensap

75 ml saffraankombucha

gecrusht ijs

Voor de gegrilde-perensiroop

200 g peren

200 ml water

200 g kristalsuiker

Bereiding

1. Maak eerst de perensiroop. Schil de peer en snijd in kleine stukjes. Gril ze aan alle kanten in een hete pan: het is belangrijk dat de pan goed heet is, zodat de peren karamelliseren en bruinen. Blus met het water en breng aan de kook. Voeg de suiker toe en roer tot die is opgelost. Laat afkoelen en blend fijn. Zeef door een fijne zeef en bewaar koel tot gebruik (de siroop is in de koelkast zo’n twee weken houdbaar).

2. Vul voor de cocktail je glas met gecrusht ijs. Voeg dan de perensiroop, het limoensap en de kombucha toe.

3. Roer alles kort. Garneer eventueel met een plakje gegrilde peer.

Recept: David Vanheesbeke

Foto: Karmen Ayvazyan