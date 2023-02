Snackbarliefhebber, hier een kans om de baobun uit je dromen ook in je eigen keuken klaar te maken. Wie tijd of geduld te over heeft: probeer vooral zelf het brooddeeg uit. Anderen maken een ommetje langs de diepvriesafdeling van de Aziatische supermarkt.

Ingrediënten voor 16 porties (snack of lunchgerecht)

- 3 lente-uien

- stukje (ca. 30 g) gember

- 2 tenen knoflook

- 4 el sesamzaad

- 4 el arachide- of zonnebloemolie

- 4 vegan burgers of vleesvervanger naar keuze

- 4 el teriyakiwoksaus

- 16 bao’s (diepvries Aziatische supermarkt of zelfgemaakt)

- 6 el atjar tjampoer of zeewiersalade (Chucka Wakame)

Bereiding zelfgemaakte bao’s

0. Zeef 500 g fijn tarwe- of bapaomeel boven een kom. Maak een kuil in het midden. Strooi er 1½ tl droge gist, 2½ el suiker en 1½ tl bakpoeder in en ¾ tl zout langs de rand. Giet er 300 ml lauwwarm water bij. Meng alles goed door elkaar. Kneed op het aanrecht 10 tot 15 minuten tot je een soepel deeg hebt. Vet de kom in met 1 el zonnebloemolie en leg het deeg erin. Dek af met een vochtige doek en laat op een vrij warme plek 1 tot 1½ uur rijzen. Kneed nog 3 minuten en verdeel in 16 porties. Rol met bloem bestoven handen tot balletjes. Druk ze om de beurt in je hand tot ovale plakken, bestrijk ze dun met olie, leg in het midden een chopstick en vouw losjes dubbel (druk niet aan). Verwijder de chopstick. Leg de bao’s op stukken bakpapier (7 bij 7 cm). Bestrijk ze met wat olie, leg er een vel bakpapier en een doek over. Laat de bao’s nog 30 minuten rijzen. Stoom ze volgens de aanwijzingen in het recept.

Bereiding

1. Zet om de bao’s te stomen vlak voor het serveren een stoompan, of kookpan met een laagje water en een stoommand erboven, op het vuur. Leg de bao’s met bakpapier eronder met wat tussenruimte naast elkaar in de pan of mand. Dek de pan of mand af met het deksel en stoom de bao’s in circa 15 minuten gaar in een stoompan of -mand. Het is handig om er een met verschillende lagen te gebruiken, zodat je alle broodjes in één keer kunt stomen, maar in porties gaat ook.

2. Snijd intussen de lente-uien in lange, dunne repen en leg ze in een bak ijskoud water zodat ze opkrullen. Schil de gember en pel de knoflook, wrijf of maal ze met de helft van de sesam tot een pasta. Meng met 4 eetlepels olie. Rooster de rest van het sesamzaad in een droge koekenpan al roerend heel snel (2 tot 3 minuten) goudbruin. Bewaar op een schotel.

3. Snijd de vleesvervanger in een paar kleinere stukken. Besmeer aan beide kanten met het gember-sesammengsel. Gril (in een hete grillpan, op een grillplaat of op de barbecue), om en om lichtbruin (circa 6 minuten). Bestrijk met de teriyakisaus en gril nog ½ tot 1 minuut.

4. Dep de lente-uikrullen droog met wat keukenpapier. Snijd de warme bao’s open en beleg ze met atjar tjampoer of zeewiersalade, de vegetarische burger en de lente-ui. Bestrooi met het sesamzaad. Deel de bao’s direct uit.

Recept: José & Fleur van Mil

Foto: rr