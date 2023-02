Vissaus is een smaakmaker waar niet alleen de Aziatische keuken wel bij vaart, je geeft er talloze gerechten meer karakter mee. Zoals deze eenvoudig gebakken spruitjes, die gekaramelliseerd in gebrande boter zoetig van smaak zijn.

Ingrediënten (2 grote of 4 kleine porties)

750 g spruitjes, buitenste lelijke blaadjes verwijderd

100 g boter

1 el vissaus of garum

1/2 limoen of citroen

1 el olijfolie

Zwarte peper van de molen - zout

Afwerking: chilivlokken, gehakte pindanoten, groene kruiden zoals koriander ...

Bereiding

1. Snijd de spruitjes doormidden. Verhit op een middelhoog vuur een eetlepel olie in een grote pan met stevige bodem. Leg de spruitjes er met de opengesneden kant naar beneden in. Bak enkele minuten, tot de onderkant lichtjes geblakerd is. Passen niet alle spruitjes in de pan? Leg er dan gewoon zo veel mogelijk met de snijkant naar beneden in en leg de overige spruitjes er gewoon bovenop.

2. Maak ondertussen de gebrande boter. Smelt hiervoor de rest van de boter in een pannetje of kookpot met stevige bodem (zodat de boter niet te snel aanbrandt). Wanneer de boter begint te bruisen, roer ze dan onafgebroken door met een lepel tot ze de kleur van hazelnoten heeft. Haal onmiddellijk van het vuur en giet over de spruitjes

3. Roer de spruiten om, blus met de vissaus en knijp er de limoen over uit. Proef of er eventueel nog meer vissaus of zout nodig is en breng verder op smaak met zwarte peper van de molen.De spruitjes liggen nu waarschijnlijk niet meer met hun opengesneden kant naar beneden in de pan, dat is niet erg. Laat 1 minuut verder bakken en arroseer daarna opnieuw ongeveer 30 seconden. Herhaal tot de spruitjes gaar zijn. Wordt de boter te bruin? Doe er dan een vers klontje bij.

4. Werk af met wat je lekker vindt en voorhanden hebt: chilivlokken, wat gehakte pindanoten of groene kruiden zoals koriander.

Tip: Wij serveerden de spruitjes als bijgerecht naast een curry, maar je kunt er net zo goed gebakken aardappelen en een stukje vlees bij geven. Of er een salade van maken en er bijvoorbeeld in brunoise gesneden mango of zure appel onder mengen.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven