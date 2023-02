Het mooie van een quiche of groentetaart is de nonchalance waarmee je hem kan maken: geen ramp dus als je deze versie liever zonder vlees of wijn bereidt.

Ingrediënten (voor 4 personen)

- 50 g boter

- 600 g prei (ongeveer 3 grote of 4 kleine preistengels)

- 1 kleine ui

- 50 ml witte wijn

- 100 g pijnboompitten

- 400 g kipfilet in blokjes

- 3 eieren

- 2 dl volle room

- 3 takjes verse dragon

- 3 takjes tijm

- 150 g gemalen kaas

- 1 rol bladerdeeg

- 1 el paneermeel

- 1 el olijfolie

- peper en zout

Bereiding:

1. Laat de boter smelten in een ruime pot.

2. Snijd de prei in de lengte doormidden en vervolgens in reepjes van ongeveer 1 centimeter lang. Snijd de ui in kleine stukjes. Laat ze samen onder een deksel even stoven in de boter. Blus de prei met de witte wijn en laat uitkoken zonder deksel op de pot.

3. Verhit ondertussen een pan met antiaanbaklaag; voeg geen boter of olijfolie toe. Rooster de pijnboompitten hierin kort en zet opzij.

4. Verhit de olijfolie in een braadpan en bak de kipblokjes aan alle kanten goudbruin. Ze hoeven niet volledig gaar te zijn, aangezien ze nog verder garen in de oven. Kruid met peper en zout.

5. Meng in een kleine kom de eieren met de room. Roer goed door elkaar en kruid met veel peper en zout. Rits de blaadjes van de dragon en de tijm. Hak ze fijn en voeg ze bij het ei-roommengsel. Roer opnieuw goed door. Voeg er nu ook de helft van de gemalen kaas aan toe.

6. Neem de pot met prei van het vuur en laat even afkoelen. Voeg er dan de kipblokjes en het eimengsel aan toe. Meng goed.

7. Verwarm de heteluchtoven voor op 180 °C. Rol het bladerdeeg open in een bakblik met bakpapier. Prik gaatjes in het deeg en bestrooi de bodem met het paneermeel; zo blijft het deeg krokanter. Stort het preimengsel op het bladerdeeg en bestrooi met de resterende gemalen kaas. Bak 25 tot 30 minuten in de heteluchtoven.

Recept: Sophie Dejaegher

Foto: Thomas Sweertvaegher