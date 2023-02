Iraanse filmregisseur Jafar Panahi vrijgelaten

Twee dagen nadat hij had aangekondigd in hongerstaking te gaan, is Jafar Panahi vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in Teheran. Dat maakte de mensenrechtenorganisatie Center for Human Rights bekend, en werd later bevestigd door de vrouw en de advocaten van de filmregisseur.

Jafar Panahi zat al sinds 20 juli vorig jaar in de gevangenis. De 62-jarige regisseur werd in Teheran gearresteerd omdat hij protesteerde tegen de arrestatie van zijn collega-filmmakers Mohammad Rasoulof en Mostafa Al-Ahmad. Sinds die tijd probeerden hij en zijn advocaten alle mogelijke juridische procedures uit. Dat bleek tevergeefs.

Daarom zag Panahi zich genoodzaakt vanaf 1 februari over te gaan op een driestere methode. Hij kondigde aan in hongerstaking te gaan. Panahi nam zich voor om eten, drinken en medicatie te weigeren tot hij werd vrijgelaten.

Internationale belangstelling

Die vrijlating is er dus vrij snel gekomen. De hongerstaking van Panahi, die prijzen behaalde in de festivals van Cannes en Venetië, trok internationaal de belangstelling. Collega-filmmakers trokken zich terug uit het Fajr International Film Festival, dat deze week begon. Op het festival zijn 26 films uit 25 landen te zien. De broers Jean-Pierre en Luc Dardenne hielden de vertoning van hun film Tori et Lokita tegen. Snel na hen trok het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn film Rebel terug.

Na de vrijlating van Panahi liet zijn advocaat Saleh Nikbakht weten dat hij weliswaar blij was met de gebeurtenis, ‘maar dat de vrijlating drie maanden geleden had moeten komen’. Toen had het gerecht ingestemd met de bezwaren tegen zijn aanhouding.