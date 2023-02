Man die Queen wilde vermoorden, pleit schuldig aan hoogverraad

In 2021 wilde een man de Britse koningin Elizabeth vermoorden als wraak voor een bloedbad in India uit 1919. Hij pleit schuldig.

‘Ik kom de koningin vermoorden’. Dat zei Jaswant Singh Chail (toen 19), toen hij twee jaar geleden bij de residentie van de Britse Queen, Windsor Castle, werd gespot. Het was een bewakingsagent die hem zag. Chail had een geladen kruisboog bij zich. Het speelde zich af op kerstdag 2021, in de ochtend. De koningin, die vorig jaar overleed, was op dat moment in het kasteel aanwezig. Ook toenmalig prins, en de huidige koning, Charles was die ochtend in Windsor Castle.

Chail, een man uit de Zuid-Engelse stad Southampton, zei dat hij wraak wilde nemen op het bloedbad van 1919 in India, dat toen nog een Britse kolonie was. Britse militairen schoten er in de heilige stad Amritsar vierhonderd Sikhs dood die protesteerden tegen de koloniale overheersing. Het incident staat bekend als het Bloedbad van Amritsar.

Chail bereidde zijn actie maandenlang voor, zo stellen de aanklagers in het proces dat nu tegen hem is gestart. Voor hij gearresteerd werd, zette hij nog een video op Tiktok. Daarin zei hij: ‘Het spijt me voor wat ik heb gedaan en wat ik ga doen. Ik ga Elizabeth, koningin van de koninklijke familie, vermoorden.’

De man raakte met zijn kruisboog, een ‘Supersonic X-bow’, tot in een zone van het domein van waaruit hij toegang zou kunnen krijgen tot de privévertrekken van het kasteel. Hij werd toen gespot en overmeesterd door de bewaker. Niemand raakte gewond.

Hoogverraad

In de rechtbank pleit Chail nu schuldig voor hoogverraad onder de 1842 Treason Act, omdat hij wordt beschuldigd van wapendracht in de buurt van het staatshoofd, met de bedoeling haar te verwonden. Het is veertig jaar geleden dat er nog iemand op die grond werd veroordeeld.

Daarnaast wordt hij beschuldigd onder de Prevention of Crime Act 1953, omdat hij een geladen kruisboog bij zich had, en onder de Offences against the Person Act 1861, omdat hij in zijn Tiktok-video bedreigingen had geuit.

Het vonnis volgt op 31 maart.