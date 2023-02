Gesprekken stikstof en landbouwbeleid dit weekend voortgezet

De Vlaamse regering heeft nog geen knopen kunnen doorhakken over de nieuwe stikstofregels of het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De gesprekken verliepen wel constructief, is te horen.

‘Het is de ambitie van de regering om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken, maar in beide gevallen moeten we erover waken dat de oplossing juridisch sluitend is, zodat we aan alle betrokkenen ook rechtszekerheid kunnen bieden’, zegt de woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Met minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) en minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) heeft Jambon in zijn ploeg twee tegengestelde visies op het uiterst gevoelige stikstofdossier. De christendemocraten wilden niet dat er een koppeling werd gemaakt met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarin zit op dit moment een eerste schijf van 300 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies geblokkeerd zo lang er geen advies is van het Agentschap Natuur en Bos. Bij CD&V leefde de vrees dat Demir - voogdijminister van het agentschap – deze hefboom wilde gebruiken om de christendemocraten tot meer toegefelijkheid te dwingen in het stikstofdossier.

Vanavond zou er nog een interkabinettenwerkgroep over het GLB bijeenkomen. In Brouns’ entourage is te horen dat er nog slechts discussie is over een laatste technisch punt, namelijk de stroken waar niet geteeld mag worden langs ondiepe beken. Aan het stikstofdossier zou nog een pak meer werk zijn. Daar wordt dit weekend op technisch niveau verder over gesproken, de regering zou maandag opnieuw over de heikele dossiers bijeenkomen.