Qatargate-verdachte vrijgelaten

Nicollo Figa-Talamanca, de Brussels-Italiaanse lobbyist, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat bevestigt het federaal parket.

Hij was één van de verdachten in de Qatargate-zaak die in december aangehouden werden door onderzoeksrechter Michel Claise. Figa-Talamanca was de voorzitter van de ngo No Peace Without Justice, een ngo die actief was rond mensenrechten in hete Midden-Oosten. Wat zijn exacte rol is in de Qatargate corruptieaffaire is voorlopig onduidelijk.

Naast spijtoptant Pier Antonio Panzeri zitten enkel nog de ondervoorzitster van het Europees Parlement Eva Kaili en haar partner Francesco Giorgi in de cel.