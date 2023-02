Het ziet ernaar uit dat gemoderniseerde versies van tanks uit het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog elkaar in Oekraïne zullen bekampen. Er is al veel inkt gevloeid over de Leopard 2-tanks, de ‘beste tanks ter wereld’, maar ook Rusland sloeg aan het moderniseren. De T-90M Proryv 3-tank is het beste dat de Russen momenteel in huis hebben.