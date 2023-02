‘De splitsing van justitie is een monster en een nachtmerrie’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Spelen met vuur

Het zit er bovenarms op tussen het Brussels Gewest en het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek. Burgemeester Catherine Moureaux (PS) wou ene Sylvie Lahy aanstellen als nieuwe gemeentesecretaris. Op tweede kerstdag werd die benoeming gestemd in de gemeenteraad. Zestien gemeenteraadsleden stemden voor en vijftien tegen. Maar dat resultaat werd alleen bekomen omdat de burgemeester zelf drie stemmen ongeldig liet verklaren.

Daarop diende gemeenteraadslid Ahmed El Khannouss klacht in bij de Brusselse minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt (Défi). Die heeft de stemming en dus benoeming nu geannuleerd, zo schrijft de Brusselse nieuwssite Bruzz. De burgemeester laat het daar niet bij en overweegt om in beroep te gaan. ‘De minister speelt met vuur’, beweert ze.

Spelen met benoemingen

Sylvie Lahy is geen onbekende voor de familie Moureaux. De vader van de huidige burgemeester, Philippe Moureaux, had haar in dienst als kabinetschef. Ze werkte ook kort als kabinetschef van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Toen ze in 2018 een functie kreeg bij de burgemeester was er al ophef over haar loon van 7.000 euro bruto per maand, zo schrijft Bruzz nog. De oppositie vindt dan ook dat ze wel erg dicht staat bij de PS en de familie Moureaux.

De Wereldexpo van Pieter De Crem

Voormalig minister Pieter De Crem (CD&V) is topkandidaat om het Belgische Paviljoen op de Wereldexpo te leiden. Zijn belangrijkste concurrent in de sollicitatieprocedure is Philippe Delusinne. De voormalige ceo van de tv-zender RTL is vandaag voorzitter van de raad van bestuur van operahuis De Munt en zou voorgedragen zijn door de PS. De Crem heeft een streepje voor omdat de vorige commissaris-generaal van de Wereldexpo een Franstalige kandidaat was, zo schrijft L’Echo.

Die vorige commissaris-generaal was Patrick Vercauteren Drubbel, met een MR-signatuur. Hij werd de laan uitgestuurd wegens slecht bestuur, diplomatische fouten en het niet-naleven van de coronaregels. Vorig jaar vond de Wereldexpo plaats in Dubai; de volgende is in Osaka in 2025. Japan rekent op 28 miljoen bezoekers en delegaties uit 150 landen.

De nachtmerrie van Groen

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) droomt van een defederalisering van justitie, maar voor de groenen klinkt dat als een regelrechte ‘nachtmerrie’. Kamerlid Stefaan Van Hecke erkent de waarde van het onderzoek dat werd uitgevoerd op bestelling van Demir door grondwetspecialisten Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus. Hij zegt dat het rapport ‘terecht wijst op de problemen waar justitie mee kampt’.

‘Maar drie justitiesystemen in één klein land betekent drie verschillende strafwetboeken, drie strafprocedures, drie burgerlijk wetboeken… Dit is hét recept voor nog meer vertragingen, meer personeel en een hogere kostprijs.’ Volgens de Groen-politicus wordt de splitsing van justitie ‘een administratief, juridisch monster voor drie gebieden’.

‘Indien we verschillende regels gaan hanteren voor erfenissen, huwelijken, echtscheidingen en aansprakelijkheid, dan wordt je rechten kennen en je rechten halen binnen België alleen maar complexer voor gewone burgers. Voor onze ondernemingen, die constant over de gewestelijke grenzen heen opereren, is een gesplitste justitie met verschillende systemen voor handels- en ondernemingsrecht een nachtmerrie.’