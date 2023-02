Pedofiel Gary Glitter zit niet meer in de cel

De veroordeelde pedofiel Paul Gadd, bekend als de popster Gary Glitter, heeft de gevangenis verlaten. Hij heeft de helft van zijn straf van zestien jaar uitgezeten.

Garry Glitter zit niet meer in de gevangenis. De 79-jarige Brit, die in werkelijkheid Paul Gadd heet, heeft de helft van zijn straf uitgezeten. Door een oude wet is men verplicht hem uit de gevangenis te laten.

Gadd verdween in 2015 achter de tralies. Een Britse rechtbank verklaarde hem toen schuldig aan seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes, waarvan eentje nog geen tien jaar oud. De feiten dateerden van de jaren 70, toen Gadd als Gary Glitter zijn hoogdagen beleefde als popster. Decennia later, in 2012, werd hij opgepakt. Het was de eerste arrestatie van operatie Yewtree. Die werd op poten gezet nadat het kindermisbruik van de beroemde tv-presentator Jimmy Savile aan het licht kwam.

Oude wetten

Tijdens het proces kwam het beeld naar boven van een popster die zijn status als beroemdheid aanwendde om kinderen te misbruiken – ervan uitgaand dat niemand de woorden van een kind boven die van hem zou geloven. De rechter zei ook dat hij geen enkel schuldbesef toonde, en veroordeelde hem tot zestien jaar cel.

Dat hij nu toch vrijkomt heeft te maken met een oude wet. Toen Gadd werd veroordeeld, was er nog een wet in voegen die bepaalde dat delinquenten automatisch vrijkomen eens ze de helft van hun straf hebben uitgezeten. Intussen is die wet wel veranderd, en zou hij minstens driekwart ervan achter de tralies moeten doorbrengen.

Maar omdat die wetswijziging niet retroactief geldt, kan de Britse justitie niet anders dan de man vrijlaten. Justitie deelt wel mee dat mensen als Gadd nauwlettend worden gemonitord, onder meer via een gps-tracker, en aan strikte regels onderworpen. Overtreedt hij de regels, dan vliegt hij opnieuw de gevangenis in.

Precedenten

Het was niet de eerste keer dat Gadd in de gevangenis vloog voor pedofilie. Tien jaar eerder zat hij al achter de tralies in Vietnam. Hij werd toen veroordeeld tot drie jaar cel voor het seksueel misbruik van meisjes van tien en elf jaar. Later werd zijn straf ingekort en werd hij het land uitgezet.

Hij probeerde nog voet aan wal te krijgen in Bangkok en in Hongkong, maar zowel de Thaise als de Hongkongse autoriteiten lieten weten dat de man daar niet welkom was. Uiteindelijk, in 2008, keerde hij terug naar het Verenigd Koninkrijk waar hij sindsdien streng in de gaten werd gehouden. Vier jaar later werd hij opgepakt.