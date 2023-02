Externe ontwikkelaars moeten gaan betalen voor toegang tot Twitter

Externe ontwikkelaars die toegang willen tot Twitter moeten daar vanaf volgende week voor gaan betalen. Dat laat de berichtendienst donderdag weten.

Developers van apps die op de een of andere manier gebruikmaken van de software-interface van Twitter, de API, moeten daar vanaf 6 februari honderd Amerikaanse dollar per jaar voor gaan betalen.

Volgens Twitter-baas Elon Musk is het nodig geld te gaan vragen voor toegang, omdat gratis gebruik van de API leidt tot misbruik. ‘Gratis API wordt momenteel zwaar misbruikt door bot-oplichters en opiniemanipulators. Er zijn geen verificatieproces of kosten aan verbonden, dus het is gemakkelijk om 100.000 bots te laten draaien om slechte dingen te doen’, schrijft hij op Twitter.

De nieuwe maatregel is slecht nieuws voor onder meer studenten en wetenschappers, die via de API onder meer data verzamelen voor research papers en het bestuderen van online gedrag. Verder wordt de API gebruikt door bots die updates, zoals weerberichten en tijdsaanduidingen, doorgeven.

Critici zien in de aanpassing vooral een nieuwe manier van Musk om geld aan het platform te verdienen. Twitter stond er bij de overname van de miljardair financieel al niet goed voor, sinds Musk er de scepter zwaait zijn de geldzorgen bij het bedrijf alleen maar groter geworden. Om de kosten te drukken stuurde hij al de helft van het personeel naar huis en verkocht hij de overtollige kantoorinventaris. Ook zou Twitter al maanden geen huur meer betalen voor kantoren in Londen en het hoofdkantoor in San Francisco.