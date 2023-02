Burgemeester Tommelein over vuurtorensaga: ‘Hij is een deel van onze identiteit’

Een ingreep aan de Oostendse vuurtoren om de lichtinval in luxeappartementen te beperken werd teruggefloten na onverwacht veel protest. Geen verrassing voor burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): ‘Hier werd onvoldoende rekening gehouden met de publieke opinie.’

Wat betekent de vuurtoren voor Oostende?

Tommelein: ‘Hij is een absoluut symbool. Oostende is een kuststad, dus daar hoort een vuurtoren bij. De Lange Nelle, zoals de toren heet, wordt geassocieerd met onze geschiedenis vol vissers en scheepvaart. Hij is een onderdeel van onze identiteit.’

‘De Lange Nelle is hier alomtegenwoordig. Het Oostendse volkslied heet “Leve de torre van Oostende”. Het bejubelt de toren en de stad en wordt hier zelfs op school aangeleerd. Hij is een onmisbaar onderdeel van onze skyline en een ijkpunt voor bewoners. De toren staat afgebeeld op het logo van het filmfestival, verzorgt het decor van de VRT-reeks Onder vuur en ligt midden in de vuurtorenwijk. James, de stadsmascotte voor kinderen, woont er zelfs in. De voorbeelden zijn talrijk. Elke Oostendenaar heeft een band met de vuurtoren.’

Maar bewoners van een appartement pal naast de toren klagen over de lichtinval. Elke tien seconden doorkruist een felrood licht hun woonst. De oplossing die nu na een testfase wordt afgevoerd, was er een waarbij folie werd opgehangen om dat licht tegen te houden. Welke oplossingen ziet u nu?

‘Het gaat om een tweetal appartementen die zich net op de hoogte van het licht bevinden. Dus een oplossing is volgens mij zeker mogelijk. Ik ben geen expert over wat nu de beste of modernste techniek is om ze te realiseren, maar ben ervan overtuigd dat we tot een regeling kunnen komen die breed gedragen wordt.’

Heeft de administratie van minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zich vergist?

‘Ik begrijp niet waarom het stadhuis niet betrokken wordt bij zulke gevoelige ingrepen. Als vertegenwoordigers van de bevolking kunnen wij zulke zaken beter inschatten en feedback geven. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de publieke opinie. Als je raakt aan een symbool van de stad, wordt de discussie al snel emotioneel. Om de gemoederen te bedaren vind ik het wel een verstandige keuze om de testfase met de folie stop te zetten.’

Is dit niet het klassieke verhaal van de rijke appartementseigenaar versus de gewone Oostendenaar?

‘Het is te veel een wij-zij-verhaal geworden. Dat vind ik erg spijtig, want ik wil de burgemeester van iedereen zijn. De prijsklasse van een woning doet er dan niet toe. Mocht een sociale woonwijk hinder ondervinden van de vuurtoren, zou ik op dezelfde manier reageren. Voor mij is het vooral belangrijk dat er een aanvaardbaar compromis uit de bus komt.’

Zo’n hoog appartementsgebouw vlak bij een flikkerende vuurtoren. Was deze saga niet voorspelbaar?

‘In het verleden zijn vergunningen gegeven om zo hoog te bouwen. Dat zijn gedane zaken en kunnen we nu niet meer veranderen. Ik vind inderdaad dat iemand die dan zo hoog naast een vuurtoren gaat wonen of bouwt niet het recht heeft om die dan naar zijn goesting aan te passen. Al betekent dat niet dat er niet tot een vergelijk kan worden komen.’