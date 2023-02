Eerste Belgische medaille op WK veldrijden is een bronzen

Topfavoriet Nederland heeft op het WK veldrijden de eerste wereldtitel weggekaapt, in de Mixed Team Relay. België pakte brons. De slotrenner van Groot-Brittannië, Thomas Mein, kwam twee seconden voor Laurens Sweeck over de streep.

Het zestal dat (in die volgorde) voor België afwisselend een rondje reed, bestond uit: Antoine Jamin (U19 mannen), Julie Brouwers (U23 vrouwen), Joran Wyseure (U23 mannen), Marion Norbert-Riberolle (elite vrouwen), Xaydee Van Sinaey (U19 vrouwen) en Laurens Sweeck (elite mannen). Er namen tien landen deel.

De volgorde waarin de renners en rensters het parcours van Hoogerheide werden opgestuurd, mocht vrij worden gekozen. Zo was het mogelijk dat een man tegen een vrouw moest opboksen, een eliterenner tegen een junior. Een kwestie van tactiek dus.

Vroeger was dat ook het geval in de gemengde aflossing op de 4x400 meter in de atletiek, maar later legde de internationale atletiekfederatie spelregels vast. Eerst loopt een man, daarna een vrouw, vervolgens opnieuw een man om te eindigen met een vrouw. Het valt niet uit te sluiten dat dat ook zal gebeuren in het veldrijden.

Laurens Sweeck

België moest in Hoogerheide meteen achtervolgen, maar hield twee eliterijders in de mouw. Ons land stuurde wel niet de sterkst mogelijke opstelling het veld in. Zoek bijvoorbeeld niet naar Wout van Aert, maar anderzijds deed Nederland het ook zonder Mathieu van der Poel.

Tijdens het rondje van Marion Norbert-Riberolle – als vierde van het team – kwam de Belgische ploeg op medaillekoers. De wereldtitel leek gaan vliegen toen Laurens Sweeck als slotrijder aanzette, want de voorsprong van Nederland bedroeg 44 seconden en met het 21-jarig talent Ryan Kamp had Oranje een slotrijder die dat moest kunnen vasthouden. Maar zilver zat er wel nog in. Sweeck strandde uiteindelijk op twee tellen van de tweede plaats.

Vorig jaar werd de Mixed Team Relay voor het eerst gereden op een WK, toen nog als testevent. In het Amerikaanse Fayetville nam titelfavoriet Nederland niet deel. Italië won, België werd toen ook al derde.