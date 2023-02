Restaurants in Japan met de typerende automatische band waarop sushigerechten passeren, kampen met onhygiënische grappenmakers die filmpjes online plaatsen voor miljoenen kijkers. De beurskoers van een sushiketen daalde daardoor met vijf procent.

Een tiener plaatste een filmpje online dat hij had opgenomen in een vestiging van Akindo Sushiro, de grootste sushiketen van Japan, in de stad Gifu. Hij likt er aan een fles sojasaus en een kom alvorens die weer op de lopende band te leggen. Daarna raakt hij sushi aan met zijn vingers, die hij eerst in zijn mond had gestoken. De video werd 40 miljoen keer bekeken op Twitter en leidde tot copycatgedrag. Er doken ook oude video’s op.

Verontschuldigingen

De ‘sushiterreur’ heeft een impact op de beurskoers van het moederbedrijf van het betrokken restaurant: die zakte dinsdag met bijna vijf procent. Japan staat bekend om zijn strikte hygiëne. Daar komt nog eens bij dat het land momenteel te maken krijgt met de dodelijkste covid-19-uitbraak sinds het begin van de pandemie.

In een mededeling zegt sushiketen Akindo Sushiro dat de tiener van de virale video zijn verontschuldigingen heeft aangeboden, maar dat er toch een klacht tegen hem is ingediend. ‘We zullen kordaat blijven reageren’, klilnkt het bij het bedrijf. De hygiënemaatregelen in de vestigingen worden versterkt, verzekert de keten.