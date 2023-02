Bobi breekt record van oudste hond ter wereld

Een hond uit Portugal is door Guinness World Records uitgeroepen tot de oudste hond ooit. Bobi klopt een record dat bijna een eeuw oud was.

Bobi is een Rafeiro do Alentejo, een hondenras dat een gemiddelde levensverwachting heeft van zo’n 12 tot 14 jaar. De vorige ‘oudste hond ooit’ was de Australische hond Bluey, die in 1939 stierf na 29 jaar en vijf maanden. Bobi is inmiddels 30 jaar en 226 dagen oud. Dat wordt bevestigd door de database die Portugal bijhoudt van huisdieren.

De hond leeft al zijn hele leven bij de familie Costa uit het dorp Conqueiros. Hij maakte deel uit van een worp van drie puppies, vertelt baasje Leonel Costa. ‘Omdat mijn ouders al te veel huisdieren hadden, moesten ze de puppies afmaken, maar Bobi ontsnapte’, aldus Costa. Leonel en zijn broers hielden het bestaan van het hondje daarna een tijdlang verborgen, tot zijn ouders het geheim ontdekten. Gelukkig voor Bobi mocht hij toen wel deel van de familie worden.

Bobi heeft een vrij gezond bestaan achter de rug, op ademhalingsproblemen in 2018 na. Al begint vadertje tijd de hond na 30 jaar wel in te halen, en heeft Bobi dezer dagen problemen met lopen en zien. ‘Maar hij blijft één uit duizend’, aldus zijn baasje.

Twee weken geleden riep Guinness World Records nog de chihuahua Spike uit tot oudste levende hond ter wereld. Maar nu blijkt Bobi veel ouder.