Cyprus: waar de asielcrisis hard toeslaat en oplossingen nog moeilijker liggen

Als we aan landen denken die kreunen onder de komst van nieuwe asielzoekers, dan denken we aan de Griekse eilanden bijvoorbeeld. Sommigen gaan zelfs aan ons eigen land denken. Of aan het Verenigd Koninkrijk misschien. Maar het land dat echt, procentueel, het hoogste aantal asielzoekers heeft ter wereld is Cyprus.





Het verhaal van dit eiland is ook belangrijk voor ons, omdat Cyprus, door zijn unieke geschiedenis, op zoek moet naar een ander, nieuw asielbeleid.

