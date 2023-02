Aflevering 4 | Franky Croes verliest zijn broer bij een drieste overval door de bende Haemers

Dit is de vierde aflevering van de podcastreeks ‘Lacroix. Ik was gangster’. Geldkoerier Ronny Croes sterft op 31 januari 1989 bij een bloedige overval op een geldtransport in Groot-Bijgaarden. De bende Haemers kent die dag geen genade. Zijn tweelingbroer Franky Croes vertelt hoe het leven van de familie Croes sinds die dag veranderd is. Maar ook Philippe Lacroix kan er moeilijk mee leven. Een aflevering over schuld en boete.





Dit is de vierde aflevering van Lacroix. Ik was gangster. De volledige reeks vind je hier. De volgende afleveringen verschijnen telkens op zaterdag.

Philippe Lacroix, brein van de bende Haemers, vertelt in de podcastreeks Lacroix. Ik was gangster voor het eerst zijn hele levensverhaal. Van zijn wieg over zijn gangsterjaren tot zijn leven nu… als leraar. Van Brussel over de Côte d’Azur tot in Colombia en terug. Een verhaal van overvallen op geldtransporten, de ontvoering van een ex-premier én de ontsnapping van de eeuw. Maar ook een verhaal van schuldinzicht en finaal een ommekeer.

In acht afleveringen legt Lacroix zijn ziel en kerfstok bloot, én de makers spreken ook met andere mensen, zoals de rijkswachter die hem in 1991 achter de tralies gekregen heeft. Lacroix. Ik was gangster is een podcastreeks van De Standaard, gemaakt door Mark Eeckhaut, Marjan Justaert, Joris Van Damme en Lise Bonduelle.

