Nieuwe ontslagronde bij C&A

Door tegenvallende online verkoopsresultaten plant de directie van winkelketen C&A een herstructurering. Dat is bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad op de hoofdzetel in Vilvoorde, meldt vakbond ACV Puls. Hoeveel ontslagen er met de herstructurering gepaard zouden gaan, is nog niet duidelijk.

De nieuwe ontslagronde past binnen een herstructurering bij de hoofdzetel van de winkelketen in Vilvoorde. Het distributiecentrum in Boom en alle winkels in België zouden niet worden getroffen. Op het hoofdkantoor werken zo’n vierhonderd mensen. Allemaal zijn het jobs met bediendecontracten, zoals planningsjobs of managementjobs.

De reden dat de herstructurering er komt, ligt volgens de vakbond bij een tegenvallende onlineverkoop. ‘De onlineverkoop bij C&A is het verhaal geweest van financiële moeilijkheden en budgetten die verplaatst zijn. Maar de resultaten zijn achtergebleven’, zegt Jörgen Meulders van ACV Puls. ‘Ook voor de coronacrisis was C&A al niet mee in het onlineverhaal en de ontwikkelingen van de laatste jaren hebben niet geholpen.’

Bezorgdheid

Het algemene gevoel bij ACV is bezorgdheid. ‘Het verlies van tewerkstelling is altijd een moeilijk verhaal’, klinkt het. ‘We willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de plannen.’

In het verleden werden er al meerdere herstructureringen doorgevoerd bij C&A. Deze reorganisatie is de derde in vijf jaar tijd. ‘Er zullen bij deze herstructurering een aantal taken worden verplaatst naar de hub in Dusseldorf’, zegt Meulders. ‘Dat was vorig jaar ook het geval: toen zijn een aantal medewerkers van Vilvoorde overgeplaats naar Dusseldorf. Maar dat is natuurlijk geen evident verhaal voor een werknemer, om van Vilvoorde naar Dusseldorf te moeten.’

Meulders vraagt dat er duidelijkheid komt over het aantal mogelijke ontslagen. ‘We begrijpen dat C&A in moeilijk vaarwater zit door tegenvallende onlineverkoopresultaten, maar het is tijd voor duidelijkheid.’

De komende periode start het sociale overleg met een informatie- en consultatiefase, waarbij de vakbond verduidelijkingen kan vragen. Bij C&A België werken ongeveer 2.500 mensen.