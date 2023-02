Tot 40 landen zouden dreigen met boycot Olympische Spelen 2024

De Verenigde Staten hebben zich donderdag uitgesproken voor de deelneming van Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische Spelen onder neutrale vlag en zonder nationale emblemen. Daarmee komt het debat opnieuw in een stroomversnelling nu de Olympische Spelen van 2024 in Parijs naderen.

De Verenigde Staten brengen het debat over de Russische en Wit-Russische participatie aan de Olympische Spelen opnieuw op gang. Ze zijn voor de deelname van Russische en Wit-Russische atleten, weliswaar onder neutrale vlag en zonder nationale emblemen. Als atleten worden uitgenodigd voor een internationaal sportevenement zoals de Olympische Spelen, ‘moet het absoluut duidelijk zijn dat ze niet de Russische of de Wit-Russische staat vertegenwoordigen’, zei woordvoerster Karine Jean-Pierre van het Witte Huis.

Emblemen

‘Het gebruik van Russische en Wit-Russische vlaggen, emblemen of volksliederen moet ook worden verboden. De Verenigde Staten hebben de schorsing van sportinstanties van Rusland en Wit-Rusland van internationale sportfederaties ondersteund’, herinnerde Jean-Pierre.

Het al dan niet deelnemen van deze atleten aan de Olympische Spelen van 2024 is een gevoelige politieke kwestie. Sinds de Russische invasie van Oekraïne, eind februari 2022, zijn Russen en Wit-Russen verbannen van de meeste mondiale sportevenementen.

In Tokio (2021) kwamen Russische atleten uit onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité. Foto: getty images

Oekraïne wil dat dit zo blijft en dat Russische atleten niet mogen deelnemen aan de Olympische Zomerspelen van 2024. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ontstak eind januari de lont door een stappenplan voor te stellen om de terugkeer van verbannen atleten onder neutrale vlag mogelijk te maken op voorwaarde dat ze ‘de oorlog in Oekraïne niet actief hebben gesteund’.

‘Geen enkele atleet mag worden uitgesloten van competitie op basis van zijn paspoort’, aldus het uitvoerend comité van het IOC. Onaanvaardbaar voor Kiev, dat onmiddellijk dreigde de Spelen te boycotten en het IOC ervan beschuldigde ‘een promotor van oorlog, moord en vernietiging’ te zijn. Oekraïne wordt gesteund door de Baltische staten en Polen die ook dreigen met een boycot.

Intussen zouden tot veertig landen een boycot van de Spelen overwegen, zegt de Poolse minister van Sport en Toerisme, Kamil Bortniczuk. Hij noemt het organiseren van het sportevenement dan ook ‘zinloos’.

Inspanningen

Bortniczuk maakte zijn opmerkingen nadat zijn eigen land en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) de plannen van het IOC hadden verworpen om atleten van Rusland en Wit-Rusland toe te laten op de Spelen. Hij maakt zich sterk dat er een coalitie van een aantal landen (zoals de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië) kan worden gevonden om tot een boycot over te gaan.

De ministers van Sport van de betrokken landen hebben laten weten dat inspanningen om atleten uit de betreffende landen toe te laten, moeten worden verworpen.

‘Onze positie blijft onveranderd’, zegt Vadym Hoettsajt, de minister van Sport van Oekraïne. ‘Zolang er een oorlog woedt in Oekraïne, zijn atleten uit Rusland en Wit-Rusland niet welkom. Als er niet naar ons wordt geluisterd, sluit ik niet uit dat we weigeren deel te nemen aan de Spelen. Ik durf te hopen dat de wereld ons volgt in dat standpunt.’