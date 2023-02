Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft de opdracht gegeven om de testopstelling van de vuurtoren in Oostende stop te zetten. Die moest het licht landinwaarts dempen na klachten van buurtbewoners.

Aan de achterste ramen van de vuurtoren werd eind vorige maand een dubbelzijdige folie aangebracht na klachten van buurtbewoners. Het ging om een testopstelling die later geëvalueerd zou worden. Zover komt het dus niet. Vlaams minister Matthias Diependaele heeft de opdracht gegeven om de testopstelling stop te zetten.

‘Het licht van de Lange Nelle is al sinds 1949 een baken aan onze Vlaamse kust’, zegt de minister op Twitter. ‘Dat licht kan je niet afnemen van de Oostendenaars.’

Het dempen van de lichtbundel van de Oostendse vuurtoren heeft al twee dagen voor beroering gezorgd. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende had ook officieel al uitleg gevraagd aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening (MDK) en Kust over de beslissing om een deel van de lichtbundel van de Oostendse vuurtoren te dempen. ‘Wij zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij de tijdelijke opstelling, die werd goedgekeurd door Onroerend Erfgoed’, verklaarde hij. ‘Drie overheidsinstanties hebben zich daarover gebogen en groen licht gegeven.’

De petitie die door de Oostendenaars woensdag werd opgestart werd een dag later al 7.500 keer ondertekend.

Lange Nelle, zoals de Oostendse vuurtoren in de volksmond genoemd wordt, is een van de drie nog werkende vuurtorens aan onze Belgische kust, samen met die van Blankenberge en Nieuwpoort. De Oostendse vuurtoren is ondertussen al de vierde voor de badstad en werd in 1949 in gebruik genomen. De toren heeft een hoogte van 65 meter. De drie lichtflitsen vormen de letter O (van Oostende, nvdr.) in morsecode: om de tien seconden worden drie lange lichtflitsen gegenereerd.

Een deel van de bewoners van de nieuwe wijk op Oosteroever was niet opgezet met het licht van de vuurtoren die door hun woonkamers en slaapkamers schijnt. Het Agentschap maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) had beslist één zijde – aan de kant van de luxeflats – af te schermen zodat het licht niet meer in de appartementen op de Oosteroever schijnt.