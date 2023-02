Adel & Bilall gaan Dardennes achterna en halen film van Iraanse festivalaffiche

Het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah trekken Rebel terug uit de selectie van het Iraanse filmfestival Fajr. Net als de gebroeders Dardenne wisten ze niet dat hun film geprogrammeerd stond op het filmfestival dat gesteund wordt door het regime.

‘De aanwezigheid van onze film op het filmfestival zou neerkomen op het negeren van de strijd die het onderdrukte Iraanse volk voert voor hun rechten’, schrijft het Belgische regisseursduo op Instagram. De regisseurs van Rebel, die naar eigen zeggen niet op de hoogte waren van de selectie van hun film, steken daarmee een stokje voor de geplande vertoning in Iran. ‘Dit festival wordt gehouden op een moment dat de druk van de overheid op het volk en de artiestengemeenschap een climax heeft bereikt’, motiveren ze hun beslissing.

De regisseurs, die pas nog getekend hebben voor de vierde Bad boys-film, sluiten zich daarmee aan bij de gebroeders Dardenne. Hun film, Tori et Lokita, stond eveneens zonder hun medeweten geprogrammeerd op het festival dat op 1 februari van start is gegaan in Teheran. Op de affiche zouden 26 films uit 25 landen staan. ‘De regisseurs van die films zijn wellicht nog altijd niet op de hoogte’, zei Jean-Pierre Dardenne aan deze krant. De organisatie weigert de internationale programmatie namelijk openbaar te maken vanwege ‘overzeese oorlog’.

Hongerstaking

In hun verklaring, die mee ondertekend werd door productiehuis Caviar, spreken Adil en Bilall ook hun steun uit voor hun Iraanse collega Jafar Panahi. De gevierde regisseur van onder meer Taxi Teheran is woensdag in hongerstaking gegaan, nadat zijn vrijlating geweigerd werd door de Iraanse autoriteiten. Panahi zit al sinds juli gevangen.

Iran is al geruime tijd in de ban van protesten tegen het regime. Die barstten los na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september 2022. Zij stierf na haar arrestatie door de zedenpolitie, die haar had ingerekend omdat ze de kledingvoorschriften voor vrouwen zou hebben overtreden. Bijna een halfjaar na de start van de protesten lijkt repressie het volk opnieuw in de tang te houden.