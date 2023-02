Poetin herkent ‘onverwoestbare aard’ van Russen in slag om Stalingrad vandaag in Oekraïne

Russische president Vladimir Poetin onderschrijft tachtig jaar na de belangrijke slag op Stalingrad de missie om ‘een nieuwe vorm van nazisme’ te bekampen. Daarbij schuwde hij de nucleaire dreigementen niet.

Een staande ovatie en een oorverdovend applaus. Het publiek van Russische president Vladimir Poetin reageerde bijzonder enthousiast op de speech over de ‘onverwoestbare aard van ons volk’. Aan het spreekgestoelte vergeleek de president de slag om de stad Stalingrad (nu Volgograd) met de oorlog in Oekraïne. Tachtig jaar geleden kon het Rode Leger er een belangrijke kentering in de Tweede Wereldoorlog forceren. Na lang doorzetten en tegen een hoge menselijke kost in de strijd tegen de nazi’s kwam de overwinning.

‘Vandaag strijden we tegen een nieuwe vorm van nazisme’, verwijst Poetin naar Oekraïne. Dat gebeurt nog steeds met eenzelfde, onvermoeibare Russische geest, beweert de president. Europese landen die zich ‘laten meesleuren in een oorlog met Rusland’ hebben geen flauw benul wat ze aan het doen zijn, gaat hij verder. Daarbij noemt hij Duitsland met naam. ‘Wij sturen onze tanks ook niet naar hun grenzen. Maar wij hebben de middelen om zulke provocaties te beantwoorden. En dan heb ik het niet over gepantserde voertuigen. Laat dat duidelijk zijn’, zinspeelt Poetin op zijn nucleaire arsenaal.

Tijdens de tachtigjarige herdenking aan de bloedige slag om Stalingrad legde Poetin voorts bloemen bij het graf van een belangrijke Sovjetmaarschalk. Met een minuut stilte herdachten de Russen ook de gesneuvelde soldaten. In de slag om Stalingrad stierven meer dan een miljoen mensen. Hij geldt als een van de bloedigste veldslagen in de wereldgeschiedenis.