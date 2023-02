Grijze vrijdag met kans op motregen

Het is vrijdag op de meeste plaatsen zwaarbewolkt en grijs met af en toe wat lichte regen of motregen, hoofdzakelijk in het oosten van het land. Aan zee en in het uiterste noordwesten zijn er vooral in de voormiddag wel enkele opklaringen mogelijk.

Op de Ardense hoogten kan laaghangende bewolking het zicht belemmeren. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 5 tot 9 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 10 of 11 graden elders. De matige tot soms vrij krachtige westenwind ruimt geleidelijk naar het westnoordwesten met rukwinden tot 50 kilometer per uur, zegt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht verwachten we opnieuw veel wolken met vooral over het noorden en in de Ardennen soms regen of motregen. Op het Ardense reliëf kan lage bewolking nog steeds het zicht beperken. De minima liggen tussen 5 en 8 graden. De matige en aan zee vrij krachtige westen-­ tot noordwestenwind wordt geleidelijk zwak tot matig.

Zaterdag blijft het in vele streken grijs met veel lage wolken en kans op mist op de Ardense hoogten. In de Kempen en de noordelijke Ardennen is er kans op wat lichte regen of motregen. Elders blijft het overwegend droog met vooral in het westen mogelijk enkele opklaringen. We halen maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in Vlaanderen bij een meestal matige wind uit west tot noordwest.

Zondag is het op de meeste plaatsen eerst nog zwaarbewolkt met wat neerslag, maar snel verschijnen er opklaringen vanaf het noordwesten. Het wordt dan droog, afgezien van een lokale bui in de Hoge Venen. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit noord tot noordwest.

Volgende week zien we veel zon, maar het wordt kouder met maxima rond 5 of 6 graden in het centrum en algemene nachtvorst.