Pentagon volgt al dagen Chinese spionageballon in Amerikaans luchtruim

Het Pentagon observeert een Chinese spionageballon die hoog boven het Amerikaanse grondgebied vliegt. Dat heeft een hoge verantwoordelijke van de Amerikaanse Defensie donderdag gemeld.

Pat Ryder, de woordvoerder van het Pentagon, laat weten dat de North American Aerospace Defense Command (NORAD) de bewegingen van de ballon observeert, die ‘geen militair of fysiek risico vormt voor de mensen op de grond’.

‘Het gaat duidelijk om een surveillanceballon en zijn traject voert hem momenteel boven gevoelige sites’, met name nucleaire silo’s, aldus de anonieme verantwoordelijke nog. De ballon zou zich boven Montana bevinden, in het westen van de VS. In deze staat ligt de vliegbasis Malmstrom, vanwaar de VS intercontinentale ballistische raketten kan afvuren. De Chinese ballon bevindt zich al enkele dagen in het Amerikaanse luchtruim en is uit de richting van Canada aan komen vliegen.

Het Pentagon heeft op vraag van president Joe Biden de mogelijkheid onderzocht om de ballon neer te schieten, maar heeft beslist om dat toch niet te doen vanwege het mogelijke risico van vallend puin, zegt een verantwoordelijke, die anoniem wenst te blijven.

‘We nemen maatregelen om ons te beschermen tegen het verzamelen van gevoelige informatie’, klinkt het. De verantwoordelijke hamert echter ook op ‘de beperkte meerwaarde op het gebied van informatieverzameling’ van het toestel, dat omschreven wordt als een grote ballon. ‘We hebben uitgemaakt dat hij zo groot is dat het puin schade kon veroorzaken’ indien hij in bewoond gebied zou zijn neergehaald. Vanwege de grote hoogte vormt de ballon volgens het Pentagon wel geen gevaar voor vliegtuigen.

Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse luchtruim op deze manier geschonden wordt. De ballon blijft deze keer wel langer dan normaal boven de VS. Washington staat met Peking in contact over het incident. De Chinese ambassade in Washington wil niet over de ballon uitweiden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken brengt de komende dagen een bezoek aan China. Het bezoek was al eerder gepland, om de gespannen verhouding tussen de twee landen te herstellen.