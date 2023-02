Gevluchte Wagner-commandant betuigt spijt over deelname aan oorlog

Een voormalig commandant van het Russische huurlingenleger Wagner heeft in een interview met persbureau Reuters spijt betuigd over zijn deelname aan de gevechten in Oekraïne. Hij roept ook op mensen te berechten die in het conflict wreedheden hebben begaan.

Andrei Medvedev stak op 13 januari de Russisch-Noorse grens over en zegt getuige te zijn geweest van het doden en mishandelen van Russische gevangenen die naar Oekraïne waren gebracht om voor Wagner te vechten. De 26-jarige Rus zou vier maanden in Oekraïne hebben gevochten voordat hij in november deserteerde. Hij heeft inmiddels asiel aangevraagd in Noorwegen.

‘Velen beschouwen mij als een schurk, een crimineel, een moordenaar’, zei Medvedev tegen Reuters. ‘Allereerst wil ik nogmaals mijn excuses aanbieden. Hoewel ik niet weet hoe het zal worden ontvangen, wil ik zeggen dat het [vechten in Oekraïne] me spijt.’

Medvedev wil zich uitspreken over zijn ervaringen in de oorlog, zodat ‘de daders worden gestraft’ voor hun misdaden in Oekraïne. Zo zegt hij getuige te zijn geweest van het neerschieten van twee mensen die niet wilden vechten. De executies zouden zijn gebeurd in het bijzijn van pas gerekruteerde huurlingen.

Medvedev hoeft niet te vrezen voor deportatie naar Rusland. Hij wordt door de politie ondervraagd omdat hij mogelijk getuige was van mensenrechtenschendingen door het Wagner huurlingenleger en heeft daarom de status van getuige. Dat betekent dat hij niet uitgezet kan worden, zo meldt zijn advocaat.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin bevestigde na de desertie al dat Medvedev in een Noorse eenheid van Wagner vocht en beweert dat hij gevangenen heeft mishandeld. ‘Wees voorzichtig, hij is erg gevaarlijk,’ waarschuwde Prigozhin destijds.