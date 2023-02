KV Mechelen mag dromen van Bekerfinale

Met doelpunten van Storm en Mrabti mogen de Mechelaars dromen van de finale van de Beker van België.

Na een dramatische start wist KV Mechelen zich in de Elindus Arena een prima uitgangspositie met het oog op een nieuwe bekerfinale bij elkaar te voetballen. Uitblinker Storm en Mrabti wisten een vroege treffer van Fadera uit en brachten een nieuwe trip richting Heizel weer wat dichterbij. Al belooft het op 28 februari Achter de Kazerne nog een échte cupmatch te worden.

Nog geen maand geleden legde Zulte Waregem KV Mechelen zonder al te veel problemen over de knie in de Jupiler Pro League. Een toen flink gehavend Malinwa, dat met een invallersbank van 18,3 jaar naar de Elindus Arena was afgereisd, kon in de halve finale van de Croky Cup gelukkig betere papieren voorleggen. In vergelijking met de 2-0-nederlaag recupereerde het Coucke, Vanlerberghe, Bolingoli, Ngoy en Mrabti. Het vijftal stond ook aan de aftrap. Bovendien stonden bij de thuisploeg de twee doelpuntenmakers van toen niet in de basis: Gano was geblesseerd, Rommens begon op de bank. Derijck (knie) bleek niet wedstrijdfit.

Dramatische start

Wilde KV Mechelen zijn bekerdroom intact houden, moest het nu een pak beter voor de dag komen. Toch zag assistent-trainer Fred Vanderbiest – T1 Defour zat zijn tweede schorsingsdag uit – zijn team een dramatische start nemen. Na nog geen twee minuten kreeg Vossen de bal tot bij Ndour. De Senegalees, even gelost door Bolingoli, vond centraal Fadera. Walsh kwam te laat, Coucke was gezien. En een ongeluk komt zelden alleen, want in dezelfde fase sloeg het noodlot toe voor Vanlerberghe. De verdediger tastte naar de bil en moest naar de kant. De gepasseerde Bates mocht zo meteen opdraven.

Malinwa werd overpowerd en ontkwam even later aan de 2-0 toen Borja Lopez zijn kopbal naast mikte. Aangemoedigd door een vol bezoekersvak slaagde het er vervolgens toch in zich in de wedstrijd te knokken. Voorzetten van Storm en Ngoy kenden geen succes. Tot Schoofs opnieuw zijn blonde maatje op links vond. Ciranni stond te slapen, Storm sneed naar binnen en vloerde Bossut in de korte hoek.

En geel-rood rustte niet op zijn spreekwoordelijke lauweren. De voet ging op het gaspedaal. Schoofs plukte een afgeweken voorzet uit de lucht, maar werd afgeblokt. Een gevaarlijke lage center van Storm vond geen Mechels vervolg. Zo gingen beide teams met een billijke 1-1 de rust in. Al had Vormer na een splijtende pass van Miroshi alleen voor Coucke nog de 2-1 aan de voet. Gelukkig voor het duo Bates-Lavalée, dat er die fase niet bepaald goed uitzag, miste de Nederlander.

Kerim Mrabti scoorde de 2-1 voor KV Mechelen. Foto: Isosport

Onzichtbare Mechelaar doet het

KV Mechelen wilde zijn erbarmelijk uitreputatie in ere herstellen en trok ook na de koffie naar voren. Een sterke Ngoy – de hele partij al balvast – vond Hairemans, die Storm bediende. De winger zag Mrabti voor doel en de tot dan onzichtbare Zweed miste niet. Zo slecht de eerste helft startte, zo goed begon de tweede voor Kavé. Al mocht het van geluk spreken dat Walsh een kopbal van Vormer van de lijn keerde. Het was het sein voor enkele hete standjes voor de Mechelse doelmond, maar het bleef 1-2.

Essevee rook bloed en eiste de bal op. Een te centraal vluchtschot van Brüls vormde het enige doelgevaar. KVM verloor ondertussen wel de geblesseerde Walsh, Van Hecke depanneerde op de rechtsachter. Maar dan verdween de angel uit het spel van Zulte Waregem. Coucke werd ondanks de uitsluiting van Lavalée, die zijn tweede geel pakte, nog maar één keer zwaar bedreigd. Drambaiev zag de gelijkmaker door de Mechelse goalie gestopt.

Zo mag het Mechelse supporterslegioen blijven dromen van een nieuw feestje op de Heizel. Al wordt de terugmatch Achter de Kazerne beslist nog een vette kluif.