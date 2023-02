Harry Potter is niet meer welkom in de Vlaamse bossen

Eén keer Zweinstein volstaat. Na een fel bekritiseerde passage van Harry Potter in Sint-Pieters-Leeuw zegt Vlaams minister Zuhal Demir njet tegen grote events in natuurgebied.

Er zullen niet snel weer tovenaars rondlopen in Vlezenbeek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. In domein Groenenberg zijn het de laatste dagen van Harry Potter, a forbidden forest experience. Een evenement dat het natuurgebied maandenlang inpalmde en dat op veel kritiek kon rekenen.

Voor Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) is dat niet voor herhaling vatbaar. Dat liet ze verstaan aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de eigenaar van het domein waar Harry Potter neerstreek. ‘Ze hebben de schaal van dit evenement misschien wat onderschat’, verduidelijkt Andy Pieters, woordvoerder van de minister. Daarbij verwijst hij naar bezwaren van de gemeente en van omwonenden. ‘We hebben beslist dat een herhaling ter plekke niet mogelijk is.’

Bij ANB spreken ze die lezing niet tegen. ‘De evaluatie moet nog gebeuren’, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel, ‘maar wellicht was de impact op de omgeving toch iets groter dan we gedacht hadden.’

Ook in andere natuurgebieden die ANB beheert, zijn zulke grote evenementen niet meer aan de orde. Of het moest gaan over terreinen die daar meer geschikt voor zijn. ‘Aansluitend aan het Nationaal Park Hoge Kempen is een recreatiegebied’, weet Pieters. ‘Dat heeft de look en feel van natuur, maar in zo’n recreatiegebied kan je makkelijker zo’n evenementen organiseren.’

Negen dieselgeneratoren

Bij Sint-Pieters-Leeuw zijn ze tevreden dat Harry Potter zijn koffer mag pakken. ‘Dit was heel invasief voor het domein’, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). ‘Vergelijk het met je tuin: als je daar twee weekends een tentje zet, dan herstelt die sneller dan als je er vijf maanden een huisje opbouwt. En door je tuin rijden met een kruiwagen richt ook minder schade aan dan als je dat met een rupskraan zou doen.’

Hij wil wel dat er in Groenenberg nog steeds evenementen kunnen doorgaan, alleen op een kleinere schaal. ‘We mogen het kind niet met het badwater weggooien. Er moeten dingen mogelijk blijven, maar we moeten naar de impact en de duurtijd kijken. Geen evenementen waarvoor negen dieselgeneratoren nodig zijn.’

Als kers op de taart controleerde voerde de lokale politie in januari controles uit op de arbeidswetgeving op het evenement. Het verslag daarvan was ‘schokkend’, zegt de burgemeester. ‘Tewerkstelling van illegalen, zwartwerk, ontbreken van attesten,... de lijst was erg lang. Dat maakt het totaalbeeld er niet fraaier op.’

Strikt toezicht

Het maakt dat de organisatie op weinig welwillendheid kan rekenen om in de toekomst nog met een event te komen aanzetten. ‘We zullen er strikt op toezien als deze organisator nog eens een aanvraag indient voor in dit domein, of in een ander natuurgebied’, zegt Pieters. Persona non grata wil hij de organisator niet noemen, ‘maar voor deze firma zijn de omstandigheden nu wel minder gunstig’.

Een van de bedrijven die de Harry Potter-expo op poten zette, het Amerikaanse Fever, zegt uit de lucht te vallen. ‘Wij zijn heel verrast over de stellingen rond inbreuken op de arbeidswetgeving’, zegt woordvoerder Luc Faure. ‘Wij nemen dit heel serieus, en zullen het tot op de bodem onderzoeken.’ Hij kon nog niet zeggen of het bedrijf plannen heeft voor nog een event in Vlaamse bossen.