Koens Geens heeft heimwee naar ‘een kleine regering’ en de slag bij Woeringen

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Heimwee (1)

Ex-vicepremier en Kamerlid Koen Geens (CD&V) heeft toch wat heimwee naar vervlogen tijden, zo bleek donderdagmiddag in het federaal parlement. ‘Toen ik gisteren las over de omgevingsvergunning voor de luchthaven van Zaventem, moest ik denken aan die mooie tijd dat we samen met premier Sophie Wilmès (MR) in een kleine regering zaten’, zei hij tegen premier Alexander De Croo (Open VLD). ‘U was toen minister van Financiën en we moesten luchtvaartmaatschappij Lufthansa redden. We dachten toen dat we in het algemeen belang iets goeds moesten doen want de luchthaven van Zaventem is onze poort op de wereld. Is het waar of is het niet waar?’ De Croo moest er even bij grinniken, maar heeft wellicht iets minder heimwee nu hij premier is en Geens niet.

Heimwee (2)

De heimwee voerde Geens ook nog verder terug in de geschiedenis, zelfs tot in de dertiende eeuw. ‘Premier, u weet dat we in Vlaanderen schitterende historici hebben, en een van die historici heet Bruno De Wever. Niet zo heel lang geleden heeft hij ons duidelijk gemaakt dat er in Vlaanderen geen sprake zou zijn van Vlamingen maar van Brabanders indien de geschiedenis lichtjes anders gelopen was. De slag om Woeringen in 1288 zou de Guldensporenslag vervangen en we zouden dus Brabanders zijn.’

Het parlement wist eigenlijk niet meer goed waar Geens nu precies heen wilde met zijn politieke boodschap. Maar uiteindelijk kwam hij toch nog tot zijn punt. ‘Wij in het zuiden van het Hertogdom Brabant eisen dezelfde behandeling als die in het noorden. Dus mag er voor de omgevingsvergunning voor de luchthaven eigenlijk geen probleem zijn.’

Heimwee (3)

De Croo merkte zelf trouwens op dat de parlementaire vragen over de luchthaven van Zaventem niet toevallig allemaal door Vlaams-Brabanders werden gesteld. ‘Jullie kunnen natuurlijk heel goed het belang inschatten van die luchthaven’, toonde De Croo begrip. ‘Die zorgt er rechtstreeks voor dat er bij duizenden gezinnen in Vlaams-Brabant brood op de plank komt.’

Maar Geens had duidelijk liever wat meer begrip gezien bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘Ik heb mij toch verslikt in mijn koffie. In mijn provincie Vlaams-Brabant vroegen we al eens een omgevingsvergunning voor een nieuwe gascentrale, de modernste die er gezet kon worden, en die heeft minister Demir vernietigd. Ik hoop dat er wat de luchthaven betreft nu een beter lot wordt voorbehouden aan mijn Vlaams-Brabant.’