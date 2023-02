Donderdag was het exact tachtig jaar geleden dat een Duits nazi-leger zich overgaf aan de Russen in Stalingrad. In deze stad, die inmiddels werd omgedoopt tot Volgograd, werd daarom een militaire parade georganiseerd om de veldslag te herdenken. Een uitgelezen moment voor Poetin om de Russen te scharen rond zijn ‘militaire operatie’ in Oekraïne.