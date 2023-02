In Nederland is er een algemeen smartphone-verbod op komst in de middelbare scholen. Op een school in Sint-Amands ervaren leerlingen en leerkrachten nu al drie jaar hoe dat voelt. ‘Er wordt weer gepraat en gespeeld.’

Behalve om didactische redenen is een gsm gebruiken al drie jaar verboden op de LAB-school in Sint-Amands. ‘We hebben lang geen regels over smartphonegebruik gehad’, zegt directrice Kristien Bruggeman ...