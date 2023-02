Meisje met breekmes in gezicht aangevallen op Mechelse school

Bij een steekpartij op de Colomaplus-school in Mechelen is donderdagmiddag een 15-jarig meisje in het gezicht gewond geraakt. Een ander meisje had haar met een breekmes aangevallen.

De politiezone Rivierenland werd donderdagmiddag omstreeks 12.30 uur naar de campus op de Tervuursesteenweg opgeroepen voor een steekincident. ‘Onze ploeg ter plaatse heeft daar een vijftienjarig meisje gearresteerd en overgebracht voor ondervraging’, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande. ‘Een ander vijftienjarig meisje is als slachtoffer voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Ze was niet in levensgevaar en was steeds bij bewustzijn.’

De precieze omstandigheden worden onderzocht. ‘We verhoren de verdachte en het slachtoffer, net als eventuele getuigen. Daarna wordt contact opgenomen met het parket, dat kan beslissen wat er met de verdachte dient te gebeuren.’

‘Banale ruzie’

Op vage videobeelden die rondgaan van het incident, valt een discussie tussen enkele jongeren te zien. Een korte duw- en trekpartij wordt meteen gevolgd door verschillende uithalen.

‘Er was een banale ruzie tussen twee leerlingen die uit de hand is gelopen. De leerlinge is gewond geraakt door een breekmes. Ze liep snijwonden op’, zegt directeur An Wyckmans. ‘We betreuren de feiten ten zeerste. Voor zover geweten waren er geen eerdere problemen tussen de betrokken leerlingen.’

Lessen hervat

Na de middagpauze zijn de lessen volgens de directeur rustig hervat. ‘De leraren hebben met hun leerlingen over het incident gesproken. Er staan ook coaches ter beschikking voor wie daar nood aan heeft.’

De directie wacht nu het verdere onderzoek mee af, maar zet ook een eigen tuchtprocedure in werking.