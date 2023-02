Een groep van zes denktanken, waaronder Itinera en de G1000, zet nieuwe druk op de partijfinanciering. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dringt aan op een hervorming.

Mochten de Belgische lonen even buitensporig zijn ten opzichte van de buurlanden als de inkomsten van politieke partijen, dan was de loonwet, die over de concurrentiekracht waakt, al lang in werking getreden ...