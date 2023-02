Kunnen we echt niets beters verzinnen voor ons erfgoed dan een fietsenstalling?

Onze steden zijn overwoekerd door fietsen. Die wildgroei moet dringend ingetoomd worden door de komst van nieuwe fietsenstallingen. In Gent wordt het Groot Vleeshuis, een vijftiende-eeuwse markthal, omgevormd tot fietsenparking en daar komt nu veel kritiek op. Is er echt geen betere bestemming te vinden voor ons erfgoed? En wat moeten we dan met al die fietsen?