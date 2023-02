Oproep | Waarom fietst u naar uw werk?

Naar ons werk pendelen, dat doen we met de auto? Vergeet het. De fiets wint jaar na jaar terrein in het woon-werkverkeer. Maar wat verklaart het succes? Waarom besluiten mensen om uit hun warme auto, trein of bus op de fiets te kruipen?

De Standaard zoekt getuigenissen van mensen die recentelijk met de fiets zijn beginnen te pendelen. Wat was uw motivatie om dat te doen en hoe bevalt het fietsen? Bezorg ons uw getuigenis via het invulformulier of via mail naar binnenland@standaard.be. Geef ook uw telefoonnummer mee zodat we u kunnen bellen. Hartelijk bedankt.