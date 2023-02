ECB verhoogt rente naar 2,5 procent

De ECB heeft de depositorente zoals verwacht verhoogd van 2 naar 2,5 procent. De strijd tegen de inflatie gaat verder: in maart volgt nogmaals een verhoging.

De verhoging kadert in de aanhoudende strijd die de Europese Centrale Bank voert tegen de inflatie. De meest recente cijfers wijzen weliswaar op iets minder extreme prijsstijgingen, maar dat betekent niet dat de ploeg van voorzitter Christine Lagarde al op haar lauweren kan rusten. Woensdag maakte het statistisch bureau Eurostat bekend dat het leven op jaarbasis in de eurozone nog altijd 8,5 procent duurder is dan een jaar geleden. Dat is meer dan vier keer het niveau waar de ECB op mikt. Bovendien is de zogenaamde kerninflatie, waar energie en verse voeding uit weggelaten zijn, nog steeds aan het stijgen.

De renteverhoging lag daarom in de lijn van de verwachtingen. De ECB zal de rente verder optrekken totdat de cijfers duidelijk laten zien dat de inflatie in de richting van 2 procent beweegt. Dat is nog lang niet het geval. Daarom zullen er ook na vandaag nog verdere verhogingen volgen. In maart gaat de rente nogmaals met een half procent omhoog, kondigde de bank alvast aan. ‘Door de rentetarieven op een restrictief peil te houden, wordt de vraag getemperd en zal de inflatie na verloop van tijd afnemen’, klinkt het in het persbericht.

Verhoging dubbel zo groot als in VS

De verhoging die de ECB doorvoert, is wel dubbel zo groot als die van haar Amerikaanse tegenhanger, de Federal Reserve. Die trok de beleidsrente woensdagavond op van 4,5 naar 4,75 procent. Maar in de Verenigde Staten is de inflatie lager, en is de daling ervan ook meer uitgesproken. De Fed lijkt de strijd dus te winnen. Analisten verwachten dat de ECB er in maart nogmaals een schep bovenop zal doen en de rente naar 3 procent zal optrekken.

De doortastendheid van Lagarde is waarschijnlijk des te groter, nu het risico op een recessie in de eurozone aan het wegebben is. De economische groei in het vierde kwartaal bleek in verscheidene lidstaten mee te vallen. De eurozone als geheel perste er nog een groei van 0,1 procent uit, meldde Eurostat dinsdag. Het risico dat de hogere rente de economie te hard afremt, lijkt daarmee vermeden te zijn.

Eerder vandaag trok ook de Bank of England de rente op van 3,5 naar 4 procent. Het was de tiende opeenvolgende verhoging. Gouverneur Andrew Bailey zei dat het te vroeg is om al ‘victorie te kraaien’ in de strijd tegen de inflatie.