Havana heeft goede architecten nodig, maar overheid gunt hen geen kans

Terwijl in Havana steeds meer oude panden onbewoonbaar worden, vangen Cubaanse architecten bot met hun vraag aan de regering om hun beroep vrij te mogen uitoefenen. Ze zijn ook niet te spreken over de opzichtige luxehotels waarmee de communistische overheid de aanblik van de hoofdstad wijzigt.

Het rommelt in de wereld van de Cubaanse architectuur. Terwijl volgens officiële cijfers een derde van het landelijke woningenpark in precaire staat verkeert en zeker in Havana almaar meer huizen instorten ...