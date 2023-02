Loopbaancheques zitten in de lift, maar bereiken te weinig jongeren

Vooral vrouwen vinden de weg naar loopbaanbegeleiding. Jongeren, 55-plussers en mannen maken het minst gebruik van het systeem, dat zo zijn doel voor een stuk voorbijschiet.

Een loopbaancheque kost 40 euro en kan worden ingeruild voor vier uur professionele begeleiding ter waarde van ongeveer 550 euro. De inzichten uit zo’n sessie dienen om efficiënter te werken, eventueel een andere professionele weg in te slaan en op tijd een burn-out te voorkomen.

Na ongeveer acht jaar volgden 183.009 personen loopbaanbegeleiding, maar het systeem blijkt vooral vrouwen te bereiken. Ouderen en mensen jonger dan 30 jaar maken amper gebruik van de cheques. Een evaluatie dringt zich op, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg. ‘Veel jonge mensen beseffen na een paar jaar dat de gekozen opleiding of sector toch niks voor hen is, maar om in te schatten wat wel bij hen past, is loopbaanbegeleiding nodig’, zegt hij.

• ‘Bij huismoeders zit een enorm potentieel’

Ook huisvrouwen en -mannen moeten meer worden geactiveerd met de cheques, vindt CD&V, die ze voor hen beschikbaar wil maken aan dezelfde voorwaarden als die voor werkenden. Zij moeten de laatste twee jaar minimum een jaar aan het werk zijn geweest en ten minste zeven jaar hebben gewerkt om in aanmerking te komen, geen evidentie voor deze doelgroep. Huismannen en -vrouwen zijn cruciaal om de tekorten op de arbeidsmarkt bij te passen, maar blijven moeilijk te activeren.

Dalende populariteit

Uit de cijfers blijkt ook dat de populariteit van het systeem de laatste jaren stokte. Het aantal mensen dat effectief startte met loopbaanbegeleiding steeg in 2014 nog van 11.663 tot 27.614 in 2019, meer dan een verdubbeling. Maar daarna nam het aantal inschrijvingen elk jaar af. ‘Dat komt enerzijds door de coronacrisis,’ zegt Bothuyne, ‘anderzijds omdat de toegang tot de cheques beperkt is tot wie al minstens zeven jaar gewerkt heeft. In 2020 startten maar 17.753 mensen met loopbaanbegeleiding, in 2022 18.353 en in 2022 waren dat er 19.540.

Iedereen heeft recht op twee cheques in een periode van zes jaar, goed voor zeven uur begeleiding. Zowel werknemers of zelfstandigen die in Vlaanderen of Brussel wonen, komen in aanmerking.